Da Twitter – #Calciomercato | Offerta da circa 22 milioni di euro del @GalatasaraySK per #Zan…

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 febbraio 2023) Di Marzio ha appena twittato una notizia molto interessante che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie:da22didel @per #Zaniolo: la proprietà della @OfficialASRoma sta decidendo se accettare o continuare a trattarehttps://t.co/WaKaJQ0pfF — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 5, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 130 retweet e 1282 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Dada22didel @per ...