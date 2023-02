«Da qualche parte penso di essere sbagliata»

(Di sabato 11 febbraio 2023) In extremis, poco prima della chiusura della quarta serata di Sanremo 2023, Chiara Francini ritorna sul palco dell’Ariston per il suo momento. Recita un monologo scritto da lei sulla maternità. Otto minuti intensi che ricordano Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci, ma che probabilmente sono frutto di pensieri e riflessioni comuni a tante, tantissime donne. Un argomento di cui – soprattutto oggigiorno – si parla con difficoltà. Sanremo 2023, tocca a Chiara Francini: «Riconoscente dial Festival» ...

Brividi, pochi imprevisti egrande certezza. A cominciare dal fatto che il pubblico dell'Ariston ha smesso di essere ... Molto bello anche il suo monologo chedalla maternità, attraversa la ...Non ha mostrato scoraggiamento, e ha parlato come promesso a partire da sè stessa "Dapenso di essere una donna di merda perché non so cucinare, non mi sono sposata e non ho avuto figli"...

«Io da qualche parte penso di essere una donna di merda perché non so cucinare, perché non mi sono sposata e perché non ho avuto figli. Razionalmente so che va bene così, ma da qualche parte, dentro ...Non diventare mamma, per scelta o meno, e sentirsi sbagliata è ancora una realtà in una società in cui le donne senza figli sono sempre più numerose. Questo è il tema che Chiara Francini ha scelto per ...