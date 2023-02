(Di sabato 11 febbraio 2023) In onore di Sinisa. Da20 febbraio susarà disponibile 'We are one - La', una produzione che ripercorre la stagione 2021 - 22 del Bologna di Sinisa, realizzata dal club ...

In onore di Sinisa. Da20 febbraio susarà disponibile 'We are one - La serie', una produzione che ripercorre la stagione 2021 - 22 del Bologna di Sinisa Mihajlovic, realizzata dal club rossoblù.e il ...Da20 febbraio susarà disponibile "We are one " La serie", una produzione che ripercorre l'ultima scorsa stagione, quella del 2021 - 2022, del Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, ...

Da lunedì 20 su Dazn “We are one”, la serie dedicata a Mihajlovic La Gazzetta dello Sport

Bologna, dal 20 febbraio la serie Dazn ‘We Are One’. Ricavato in beneficenza Tuttobolognaweb

Sinisa Mihajlovic e il suo dramma, il Bologna ne ha fatto un film La Repubblica

Calendario Serie A calcio: orari partite 10-13 febbraio, programma, tv, streaming DAZN e Sky. Si gioca da venerdì a lunedì! OA Sport