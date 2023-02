Da ex cappella a pizzeria | a Napoli progetto su recupero detenuti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Chiesa di, per ilsociale di, affida in comodato d’uso gratuito un locale non più adibito al culto. È stato firmato presso la Curia Arcivescovile diil comodato d’uso gratuito con cui viene concessa alla Impresa sociale Consul Service Soc. Coop. la exdi Santa Caterina al Pallonetto di Santa Chiara, ridotta allo stato profano nel 1968 dall’Arcivescovo di quel tempo, Cardinale Corrado Ursi. Una exche ora diventerà una. L’affidamento, si legge in una nota, “è finalizzato alla realizzazione delsociale “Brigata Caterina” che ha la mission di favorire ilsociale e la promozione lavorativa diin esecuzione ...