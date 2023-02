Cura dei denti | curiosità dai sondaggi e alcuni consigli

(Di sabato 11 febbraio 2023) Clotilde Austoni, Influencer del Sorriso e Odontoiatra specialista in Chirurgia Odontostomatologica, commenta i “dietro le quinte” della salute orale in Europa e negli USA “Se le labbra sono la cornice, il sorriso è l’opera d’arte. A condizione, però, che isianoti”. Ad affermarlo é Clotilde Austoni, Influencer del Sorriso e Odontoiatra specialista in Chirurgia Odontostomatologica, che commenta i dati emersi darecenti* sulla salute orale nei principali Paesi europei e negli USA, frae stranezze. Ed ecco cosa emerge da questo inconsueto “viaggio”: 1. Tedeschi: i più puntuali nel cambio dello spazzolino. il 74% degli intervistati tedeschi dichiara di cambiare lo spazzolino allo scoccare dei tre mesi. Una scelta importante, che garantisce l’utilizzo di uno strumento ...

Avalanche ha visto titoli positivi grazie alle sue Subnet, che hanno offerto scalabilità per le applicazioni decentralizzate ('dApp'), in particolare nel settoregiochi. Tuttavia, entrambi gli ...Il pesce deve tornare nel mare, quel mare che riallinea le prospettive ele menti prigioniereloro 'incantesimi', quel mare che ridefinisce i confini e separa ciò che è da ciò che sembra, ...

Cura dei capelli: allarme calvizie Il Sole 24 ORE

Giornata mondiale del malato: “abbi cura di lui” Rovigo.News

Giornata Mondiale del Malato: dalla compassione alla cura ... Ospedale Sacro Cuore

Professor Ojetti (Amci): “L’importanza del prendersi cura” In Terris

Accoglienza e cura dei bambini e degli adolescenti vittime di ... Regione Emilia-Romagna

È stato anche riferito che è stata lanciata una campagna online per conferire procura a Reza Pahlavi, che non si è ancora scusato per la violazione dei diritti umani sotto ... abito della rassegna ...FERMO- Un salvataggio provvidenziale quello avvenuto ieri sera, 10 febbraio, da parte dei Carabinieri di Montegiorgio. I militari sono intervenuti per soccorrere un'anziana 62enne che era ...