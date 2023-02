Crisi Chelsea | anche il West Ham ferma i Blues

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilcontinua a faticare in Premier League nonostante i numerosi acquisti nel calciomercato invernale Fa sempre più fatica ildi Graham Potter. Inon sono riusciti infatti ad andare oltre all’1-1 nella sfida casalinga contro ilHam in Premier League. Al gol di Joao Felix, il primo in Inghilterra, ha risposto l’ex Emerson Palmieri. La squadra di Potter resta così al nono posto in classifica, a +2 sul Liverpool con però tre partite in meno e a +3 dall’Aston Villa che deve ancora giocare. Nelle ultime 13 sfide di Premier League sono arrivate soltanto 2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilcontinua a faticare in Premier League nonostante i numerosi acquisti nel calciomercato invernale Fa sempre più fatica ildi Graham Potter. I Blues non sono riusciti infatti ad andare oltre all'1 - 1 nella sfida casalinga contro il West Ham in Premier League. Al gol di Joao Felix, il primo in Inghilterra, ha ...

Secondo quanto riportato da ESPN, il Chelsea potrebbe recuperare buona parte della cifra monstre investita in estate. Sono una decina i giocatori sul mercato, considerando una rosa ...