Cremonese | Ballardini | «Napoli sarà un banco di prova importante per noi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dopo la pesante sconfitta con il Lecce, il campionato dellariparte con una trasferta complicatissima contro ildomani sera. Alla vigilia della gara il tecnico dei lombardi Davideha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: Finalmente una settimana piena di lavoro. Com’è andata? Chi non ci? «È vero, finalmente abbiamo lavorato per una settimana intera. È stata una buona settimana di allenamento per chi sta bene e ha avuto modo di allenarsi, mentre altri non saranno a disposizione». Come sta mentalmente la squadra dopo la sconfitta con il Lecce? «La sensazione è che siamo tutti molto dispiaciuti perché era una partita, ma la reazione è stata buona perché vedo impegno e voglia di fare meglio e bene. Ma è giusto dire che la ...