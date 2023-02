Covid in Toscana | nessun decesso | oggi 11 febbraio E 216 nuovi decessi 179 i ricoverati 10 in terapia intensiva

Leggi su firenzepost

(Di sabato 11 febbraio 2023) Non si registraper, fortunatamente, in112023. Sono invece 216 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 57 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 159 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.585.412. Icasi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente L'articolo proviene da Firenze Post.