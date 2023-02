(Di sabato 11 febbraio 2023) È stato trasferito nell’San Paolo diAlfredo, dopo che le sue condizioni si sono aggravate al punto da rendere necessario lo spostamento dal carcere di Opera, dove è detenutoil regime del 41 bis.è statonel reparto di medicina penitenziaria dell’milanese. Secondo fonti del carcere e della procura di, il ricovero è dovuto principalmente al fatto che oltre al cibo, l’anarchico si rifiuta di assumere gli integratori, dopo quasi quattro mesi di sciopero della fame. Il ricovero è avvenuto oggi pomeriggio, 11 febbraio, e non cambia le condizioni di detenzione dell’anarchico, come confermano fonti del Dap, da cui è partita la decisione del trasferimento.anche nella ...

Secondo una nota del Ministero della Giustizia,si trova in ...... è statonel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale milanese su indicazione dei ... Milano, anarchici in piazza per: 'Il 41 bis è tortura'. Scontri con la polizia, vetrine ...

Cospito ricoverato all'ospedale San Paolo Agenzia ANSA

Alfredo Cospito ricoverato in ospedale: oltre al cibo, rifiuta anche gli integratori Corriere della Sera

Alfredo Cospito ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano Adnkronos

Cospito ricoverato in ospedale a Milano: «Resta sotto il 41 bis» Open

Milano: scontri con la polizia degli anarchici in corteo contro il 41 bis ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Alfredo Cospito è stato trasferito dal centro clinico del carcere di Opera al reparto di medicina penitenziaria ...Alta tensione a Milano durante il corteo degli anarchici, che manifestano per Alfredo Cospito, trasferito dal carcere di Opera in ospedale. i sono stati scontri con le forze dell'ordine e un lancio di ...