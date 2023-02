Cospito | l’allarme del medico di fiducia | «Basta un attimo perché tutto precipiti | ma non si ferma»

Leggi su open.online

(Di sabato 11 febbraio 2023) Alfredopesa 71 chili ed è a rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali. Lo riferisce ildella difesa Andrea Crosignani dopo la visita effettuata oggi nel carcere di Opera, a Milano, dove l’anarchico è stato trasferito a gennaio proprio a causa delle precarie condizioni di salute., attualmente detenuto al regime di 41 bis, è in sciopero della fame dallo scorso ottobre. Una forma di protesta per chiedere una revisione drastica della propria pena e la revoca del cosiddetto «carcere duro». Nelle scorse settimane, la sua vicenda giudiziaria si è trasformata anche in un caso politico e ha portato a decine di manifestazioni anarchiche sia in Italia che all’estero. In base a quanto riferito oggi dal suo«è determinato ad andare avanti con la ...