Cospito | «il corpo come arma» | Nordio preme per il Tso

...temevano atti di protesta degli anarchici per la vicenda legata al 41 bis di Alfredoe ora le forze dell'ordine pensano che si possa essere trattato di un atto dimostrativo. Ma prende...La dimostrazione la si trae da una frase pronunciata da: 'ilè la mia arma'. Ildi Alfredoè divenuto il catalizzatore che serviva all'azione strategica del detenuto che ...

«Il corpo di Cospito è un’arma», scrive Nordio Domani

Il legale di Cospito:'Morirà in carcere'. Nordio interroga il Comitato di ... Agenzia ANSA

Cospito: "Hanno deciso di tumularmi" AGI - Agenzia Italia

Il dovere di fedeltà e il corpo di Alfredo Cospito Osservatorio Repressione

Caso Cospito, 41\bis e i diritti umani. No tortura di Stato PRESSENZA – International News Agency

Il caso Cospito e l’aver considerato il parere della super procura ... con le organizzazioni mafiose e frenato il tentativo di queste ultime di usare il corpo dell’anarchico per legittimare la loro ...- Mattarella parla delle foibe e dà uno schiaffone in pieno volto alla sinistra movimentista e negazionista. "Le sofferenze subite dai nostri esuli, dalle popolazioni di confine, non sono non possono ...