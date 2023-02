Tanto che gli appelli di, spiega ancora la relazione, "si sono trasformati in un'onda d'urto propagatasi sul territorio nazionale e all'estero". "Vi ringrazio, me l'aspettavo. Hanno deciso di ...... visto che ultimamente tutti invocano gli anarchici e magicamente arriva qualcosa chequesto ... Nelle ultime settimane, infatti, il movimento ha protestato contro il 41bis al qualeè ...

Cospito evoca il martirio: hanno deciso di tumularmi ilGiornale.it

COSPITO, LEGALE: REVOCA 41BIS PER SALVARGLI VITA 9 colonne

Il ministro della Giustizia Nordio ha respinto l'istanza per la revoca ... Fanpage.it

Cospito, revoca 41bis e istanza a Nordio: chi decide e i tempi Agenzia ANSA

La Procura di Torino è contraria alla revoca del 41bis per Alfredo ... Fanpage.it

Il caso di Alfredo Cospito non è finito. Il «no» di Nordio all'istanza di revoca del 41bis per il detenuto anarchico non chiude la questione, e di fronte alle motivazioni della decisione del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...