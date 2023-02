Cospito | anarchici in corteo a Milano | scontri con le forze dell' ordine

Vedi Anche Milano,di nuovo in corteo a sostegno die contro il 41 - bis: lancio oggetti contro giornalisti e forze dell'ordine19.00, scontri al corteo di Milano Scontri trae forze dell'ordine al corteo a Milano per Alfredoe contro il 41 bis. Dai manifestanti, giunti all'altezza di via Sabotino, sono state lanciate bombe carta, bottiglie e pietre. Le ...

Scontri tra la polizia e gli anarchici in corteo a Milano per manifestare a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. All'altezza di via Sabotino nel pomeriggio sono stati lanciati ...Da quanto ha appreso l'agenzia di stampa italiana ANSA da ambienti carcerari e giudiziari milanesi, per l'esponente anarchico, che si trova al 41 bis e che sta portando avanti lo sciopero della fame d ...