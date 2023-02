Cospito | anarchici a Milano | scontri con la polizia

Alta tensione in centro a Milano durante il corteo di oltre 400in solidarietà ad Alfredoe contro il regime del 41 bis. Già alla partenza da piazza XXIV Maggio verso viale Col di Lana, tutti i negozianti avevano deciso di abbassare le ...Milano,in piazza per: 'Il 41 bis è tortura'. Scontri con la polizia, vetrine danneggiate Molise, il governatore Donato Toma indagato per abuso d'ufficio Come sta...

Mollicone (FdI) contro l'Archivio degli anarchici: "Inneggia a Cospito, di storico non ha nulla". Interrogazi… la Repubblica

Cospito, sit-in degli anarchici davanti al ministero: allarme per possibili violenze nelle città La Stampa

Cospito trasferito all'ospedale San Paolo. Pesa 71 chili, a rischio edema cerebrale Sky Tg24

L’anarchico Alfredo Cospito è stato trasferito in ospedale Il Post

Secondo quanto si apprende, la situazione clinica sarebbe seria e, anche se i parametri vitali tengono, nel suo stato di salute ci vuole poco perché la situazione precipiti. E’ quando emerge dalla vis ...Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da 115 giorni, è stato trasferito "in via precauzionale" nell'ospedale San Paolo di Milano, in una stanza per i detenuti in regime di 41bis. E ora ...