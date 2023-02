' Così vicini' | il podcast di Progetto Arca con le storie di chi si trova in stato di povertà ed emarginazione soci

(Di sabato 11 febbraio 2023) "Sostenere che vivere per strada sia una libera scelta è un modo per far gravare sul singolo senzatetto una responsabilità ...

"Sostenere che vivere per strada sia una libera scelta è un modo per far gravare sul singolo senzatetto una responsabilità ...... rivolta ai calciatori presentia lui e che avrebbe come protagonista proprio il tecnico ... Non ha giocato, quando uno diventa grande...'. Alla frase Aureliano accompagna anche il gesto ...

Israele e Iran: così lontani, così vicini RSI.ch Informazione

Podcast, “Così vicini” i senza dimora oltre gli stereotipi Vita

Dove si concentrano gli italiani Una mappa dell'Italia così, non l ... Il Sole 24 Ore

Busto vicina alla famiglia distrutta dal terremoto. Un figlio: «Mia mamma era una donna generosa» VareseNoi.it