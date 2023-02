Così il governo Meloni guarda all’Asia Parla il sottosegretario Tripodi

Leggi su formiche

(Di sabato 11 febbraio 2023) Mariaagli Esteri, è in missione in Asia, con tappe a Singapore, in Giappone e in Vietnam. “L’Asia-Pacifico è in grande espansione, ed è dunque necessario per l’Italia cogliere le grandi opportunità”, spiega in questa intervista esclusiva a Formiche.net. Quali sono gli interessi italiani verso l’Asia-Pacifico? Direi molteplici, considerati sia gli antichi rapporti diplomatici con Singapore, Giappone e Vietnam, sia le attuali relazioni economiche che pongono l’Italia come interlocutore privilegiato tra i membri del G7. Grazie ai programmi di cooperazione scientifica, che vedono impegnati i nostri eccezionali ricercatori, al nostro Made in Italy che è il miglior ambasciatore dell’Italia nel mondo, con i grandi marchi del fashion, del design, del manifatturiero e che ci consente di essere in vetta per l’export. L’Asia-Pacifico è ...