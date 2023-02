“Cosa è successo davvero” Sanremo 2023 | Anna Oxa | la verità dopo l’attacco al veleno di Fedez Scoppia il caso

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ato il caos traOxa in queste ore. In particolare, il rapper originario di Milano ha attaccato la cantante per un comportamento scorretto che avrebbe avuto. Infatti, le ha detto: “C’era una scaletta di artisti che doveva fare le prove, lei è arrivata e ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore, c’erano altri artisti prima che stavano aspettando, lei è arrivata e ha saltato la fila. Veramente maleducata, ero molto tentata dal dirglielo, poi l’ho vista e ho lasciato perdere”. Inoltre, sempre fuoriha aggiunto a proposito diOxa: “Però è un comportamento… Non me ne frega un ca*** se lo saprà, non ci si comporta così“. E lei, attraverso il suo staff, ha ...