Corvino | “Vlahovic non si discute” | poi il consiglio a sorpresa

(Di sabato 11 febbraio 2023) Pantaleo, attuale responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra le altre squadre in cui è stato ci sono Fiorentina e Bologna. Di seguito le sue parole sue su Tiago Pinto. DusanJuventus“Restare a Torino anche senza Champions” Le parole di Pantaleoriportate da La Gazzetta dello Sport: Ma stiamo scherzando? Dusan non si. Per, oltre ai numeri da big, parla il talento. È un centravanti completo: ha fisico, senso del gol, buona tecnica, progressione, abilità nel gioco aereo. E poi è ancora giovane. Glidi restare a Torino, pure senza Champions. La Juve è sempre la Juve, un punto di arrivo. E dopo una tempesta, arriva sempre la quiete. Juve su ...

