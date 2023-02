Convocati Monza | Palladino ritrova Sensi

La lista dei calciatori a disposizione di Thiago Motta per la sfida di Serie A tra Bologna e. I dettagli Di seguito la lista deiufficiali, pubblicati dal Bologna sul proprio sito ufficiale, per la sfida di Serie A contro il. Tornano in gruppo De Silvestri, Medel e ...Commenta per primo Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha diramato l'elenco deiper la sfida di domani contro il. Tornano in gruppo De Silvestri, Medel e Arnautovic , mentre sono out per infortunio Bonifazi, Soumaoro e Zirkzee. Squalificato Lucumì. Portieri : ...

Bologna-Monza, i convocati di Thiago Motta: la scelta su Arnautovic Fantacalcio ®

Bologna-Monza, i convocati: rientra Arnautovic Tuttobolognaweb

Domani Bologna-Monza, i convocati di Thiago Motta: torna Arnautovic, fuori Zirkzee TUTTO mercato WEB

Bologna, i convocati per il Monza: la scelta su Arnautovic! Tornano De Silvestri e Medel SOS Fanta

Domani Bologna-Monza, i convocati di Palladino: Palladino ritrova Sensi in mezzo al campo TUTTO mercato WEB

in lista convocati tornano infatti Medel, De Silvestri ma soprattutto Arnautovic, che nella seconda parte di stagione si è visto solo nella sconfitta contro la Roma all’Olimpico. Bologna-Monza, le ...Al termine della rifinitura pomeridiana al Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello, mister Raffaele Palladino ha convocato 25 giocatori per Bologna-Monza,.