(Di sabato 11 febbraio 2023)nottata tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio pattuglie della Polizia di Stato unitamente ad una Unità Mobile Sanitaria con a bordo il medico della Polizia di Stato, hanno svolto un servizio finalizzato alla repressione delle condotte di guida alterate dall’abuso dio uso di sostanze stupefacenti nei Comuni di Bergamo e Dalmine. Il servizio ha come obiettivo primario la prevenzione dell’incidentalitàle causata dalle condizioni psico-fisiche non idonee, soprattutto fra i giovani che frequentano fino afonda i locali del divertimento ed i luoghi di aggregazione notturna. Gli incidentili infatti rappresentano la prima causa di morte per i ragazzi dai 15 ai 24 anni. Sono stati controllati dalle pattuglie della Poliziale 67 veicoli, i cui conducenti sono ...

Il pacco era a terra in una traversa di via Fiume, a circa 500 metri dall'Ariston, una...allestita come ogni anno intorno al Teatro Ariston dentro la quale si può accedere solo dopo...Il pacco trovato da un agente di polizia Il pacco era a terra in unastretta dove erano ...allestita come ogni anno intorno al Teatro Ariston dentro la quale si può accedere solo dopo...

Controlli su strada, nella notte ritirate 12 patenti: un conducente con alcol tre volte oltre il limite BergamoNews.it

Scippata della borsa in pieno centro, urla ma la strada è vuota ... AZ Informa

“Una morte assurda su una strada troppo pericolosa. Chiederemo ... Sardegna Live

Santi Cosma e Damiano, perde il controllo dell'auto e finisce fuori ... Fanpage.it

Nuovi agenti in strada: «Così aumentiamo controlli e multe in città» ilmessaggero.it

Nel corso dei controlli, in Castel Volturno (CE), i militari dell’Arma ... Inoltre, nello stesso Comune, sulla strada provinciale 261, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato e porto ...Tutti hanno ottenuto qualcosa, aprendo la strada a un avanzamento nelle discussioni per un ... concordi nel volere più fondi Ue per realizzare infrastrutture per il controllo dei confini esterni ...