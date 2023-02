“Contro l’insostenibile pesantezza della volgarità” Intervista a Marisa Laurito

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ha festeggiato l’anno scorso mezzo secolo di carriera declinata fra teatro, cinema e tv, però spulciando nel curriculum trovi persino una partecipazione al Festival di Sanremo nel lontano ’89. Versatile come certe dive nostrane del passato – Elvira Donnarumma, Anna Fougez – e non come le correnti scoperte dei talent,si è espressa nell’ultimo triennio anche dietro le quinte con la direzione artistica del napoletano Trianon Viviani nel cuore di Forcella, sulle rovine di Neapolis, dove si esibirono l’eponimo drammaturgo stabiese, Vincenzo Scarpetta, Maldacea, Armando Gill, i fratelli De Filippo, Totò e la famiglia Maggio fra i tanti nomi di un vastissimo elenco. Affabile ma “non dolce di sale”, come si dice dalle sue parti,venendo dalla scuola eduardiana mostra poca indulgenza verso gli scivoloni ...

