Conte attacca il governo alla chiusura della campagna per le regionali | “È finita la pacchia per la Meloni e per la sua propaganda”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Dopo 100 giorni di questosi sta dimostrando tutta la loro inadeguatezza. Lo stanno dimostrando perché in questi giorni sono riusciti a contraddirsi su tutto, sulle trivelle, il superbonus. Hanno dimostrato di rimangiarsi le parole, quando hanno impostato una legge di bilancio nel segnopavidità più assoluta, nel segno dell’austerithy. E’laper lae per la sua”. Così Giuseppeleader del M5s dal palco del Cinema Aquila per laelettorale di Donatella Bianchi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.