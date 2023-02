Conferenza stampa Ballardini | «Se una big avesse avuto il nostro calendario sarebbe successo il finimondo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 febbraio 2023), l’allenatore della Cremonese ha parlato in vista del match di domani contro il Napoli Davide, allenatore della Cremonese, ha parlato alla vigilia della sfida con il Napoli. PERIODO RECENTE – «La sensazione è che siamo tutti molto dispiaciuti per l’ultima sconfitta perché è arrivata in una partita importante, ma la reazione è stata buona perché vedo impegno e voglia di migliorarsi ancora. Ma è giusto dire che la Cremonese è l’unica squadra che ha giocato mercoledì sera a Roma e poi il sabato alle 15, fossead una grandescoppiato il. Noi ci subiamo la conseguenza di non poter affrontare una partita nel migliore dei modi». NAPOLI – «Ho anche sentito che a Romastato ...