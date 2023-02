Condizioni disperate | militare aggredito dopo una lite in strada

(Di sabato 11 febbraio 2023) Versa inil caporalmaggiore dell'Esercitonella notte a Centocelle, in via Sesami. Il 44enne originario di Trapani è ricoverato al Policlinico Umberto I di Romache la scorsa notte, intorno alle 2, è statoda alcune persone con le quali aveva litigato all'incrocio con viale Palmiro Togliatti. L'uomo è stato trovato privo di sensi da un passante che ha allertato i soccorsi. L'uomo, scrive il Corriere, avrebbe gravi lesioni al volto e alla testa e un profondo taglio al sopracciglio destro. Trasportato dal 118 prima all'ospedale Vannini vista la gravità della situazione è stato subito trasferito al Policlinico dove è arrivato già in coma. Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile. Questa mattina sono state sentite in Questura alcune persone per ...

E' in coma, in, il 43enne Salvatore Danilo Lucente Pipitone, caporal maggiore dell'esercito, che nel corso della notte è stato ritrovato a terra, riverso in strada, in via dei Sesami nel ...Purtroppo le suesono apparse subitoe alla fine fine il suo corpiccino ha ceduto per le gravi ferite riportate. Le prime persone intervenute sul luogo dell'incidente hanno detto ...

In coma dopo un'aggressione a Centocelle, 44enne caporalmaggiore dell'Esercito in condizioni disperate all'Umberto I Corriere Roma

