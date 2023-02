Comune di Cassano Magnago | Concorso per 2 Agenti Polizia

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ildiin indetto un Bando diper selezionare 2diLocale, in categoria C, da assegnare all’AreaLocale. L’assunzione verrà regolamentata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é aperto a tutti coloro abbiano interesse a lavorare in un settore importante come quello dellaLocale. Per diventare un Agente é necessario superare delle prove d’esame. Il diploma superiore é uno dei requisiti per partecipare alla selezione, inoltre occorre preparazione fisica e psicologica, patente di auto e moto, nessuna pendenza legale, cittadinanza italiana. Glineo assunti avranno il compito di pattugliare il territorio, intervenire in caso di incidenti o ...