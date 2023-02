Commercio | è un’ecatombe |  ogni ora chiudono 2 negozi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nel 2022 sono spariti una media di oltre dueora. E’ quanto emerge dalle elaborazioni messe a punto da Confesercenti sui dati disponibili delle fonti camerali, secondo cui creare un’impresa nelal dettaglio è “un sogno sempre più difficile da realizzare”. Nel 2022 sono nate solo 22.608 nuove attività, il 20,3 per cento in meno del 2021. Un numero del tutto insufficiente a compensare le oltre 43mila imprese che hanno abbassato per sempre la saracinesca, e che fa chiudere l’anno con un bilancio negativo per oltre 20mila unità. Per una media quindi di oltre duespariti ogni ora. La situazione riguarda tutto il territorio nazionale anche se la perdita più alta è in Campania (meno 2.707); seguono, il Lazio (meno 2.215), la Sicilia (meno 2.142) e la Lombardia (meno 2.123). ...