Come saranno i parcheggi del futuro?

(Di sabato 11 febbraio 2023) La mobilità urbana sta attraversando un periodo di grandi progressi che cambieranno il modo in cui percepiremo gli spostamenti urbani. Sembra che la pandemia abbia spinto i consumatori a cercare di sfruttare al meglio il proprio tempo, concentrando il maggior numero di attività nello stesso luogo e, se possibile, vicino a dove hannoato l’auto. In questo senso, secondo i dati forniti da Parclick, otto su dieci vorrebbero poter ritirare i pacchi o farsi consegnare la spesa nelo in cui lasciano l’auto. Inoltre, ilo sta diventando sempre più una delle principali preoccupazioni quotidiane degli automobilisti, con il 70% degli italiani che ammette di iniziare la giornata stressato dalla ricerca di uno, soprattutto nelle grandi città, dove il traffico o i limitati spazi pubblici ...