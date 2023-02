 Come sarà difficile capire e governare “le quattro Lombardie”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si avvicina la fine di una campagna elettorale più noiosetta del previsto (la grande resa dei conti tra cittadini e politica del dopo-pandemia: non pervenuta), nessuno dei candidati che sia uscito dal compitino. E il primo esito messo in conto dagli analisti (e dai partiti) potrebbe essere un balzo in avanti dell’astensionismo, già al 30 per cento in Lombardia alle scorse politiche, che potrebbe crescere verso il 40 per cento: e sarebbe a quel punto il primo partito. Le cause generali sono ovviamente molte e note; ma ce n’è forse una specifica e che i candidati non hanno preso in considerazione: ed è la non-capacità di parlare a un territorio estremamente differenziato, a strutture socio-economiche molto distanti tra loro, portatrici di necessità e aspettare diverse. Anzi, prima ancora di “saper parlare” a questi mondi diversi, c’è proprio una difficoltà a saperli “vedere”. La ...