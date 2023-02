Cody Longo | morto l' attore di ' Hollywood Heights ' | aveva 34 anni ' Si spento nel sonno per cause ancora da charire'

(Di sabato 11 febbraio 2023) L'e musicista statunitense, noto per i suoi ruoli nella soap opera 'Il tempo delle nostre vite' e nella serie tv '- Vita da popstar', è stato trovato...

L' attore e musicista statunitense, noto per i suoi ruoli nella soap opera 'Il tempo delle nostre vite' e nella serie tv 'Hollywood Heights - Vita da popstar', è stato trovato morto mercoledì 8 febbraio nella sua casa di ...È morto, attore protagonista della serie tv Hollywood Heights - Vita da popstar, trasmessa in Italia da Mtv. Aveva 34 anni. La notizia è stata confermata al New York Post dalla moglie. "- ha ...

Usa, trovato morto l'attore Cody Longo. Aveva 34 anni, circostanze del decesso da chiarire la Repubblica

Addio a Cody Longo: muore a 34 anni la star di "Hollywood Heights ... Open

Trovato morto l'attore Cody Longo, aveva 34 anni Today.it

NASCAR | Anteprima Cup Series 2023 P300.it | Motorsport Media

Due cuori e una baita su Tv8 - Guida TV Guida TV

L'attore e musicista statunitense Cody Longo, noto per i suoi ruoli nella soap opera «Il tempo delle nostre vite» e nella serie tv «Hollywood Heights - Vita da ...È morto a soli 34 anni Cody Longo, attore protagonista della serie tv Hollywood Heights - Vita da popstar (visibile in italia su Mtv). La notizia è stata confermata al New York Post dalla moglie. "Cod ...