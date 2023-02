Clermont vs Marsiglia – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 febbraio 2023) Iltorna in campo questo fine settimana alla ricerca della prima vittoria in assoluto contro il, che ospiterà sabato 11 febbraio allo Stade Gabriel Montpied. Domenica scorsa, il CF63 non è riuscito a trovare la via della rete per la terza volta consecutiva, cadendo per 2-0 in casa contro il Monaco, mentre l’OM ha visto terminare una serie di nove partite di imbattibilità in Ligue 1, battuto per 3-1 dal Nizza. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNel fine settimana, ilha visto interrompersi la sua più lunga striscia di imbattibilità nella massima serie (cinque partite) quando ha subito due gol prima che ...