Classifica Media Spettatori 2022 23 | Milan | Inter e Roma nella Top10 Europea

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 febbraio 2023) Riscrivi il seguente articolo calcistico: In campionato 75.584. La presenza all’ultimo derby dio, giocato con l’a far gli onori di casa (incasso da 5,8 Mio. €, secondo incasso di sempre in A per i Nerazzurri, nda) è la conferma che, nonostante 22/23 al di sotto delle aspettative, San Siro ha sempre fame di calcio. Perché la calamita della stracittadina non rappresenta un caso isolato, come confermano i dati stagionali sull’affluenzaallo stadio in campionato, dove le due lombarde sono sotto a pochissime big europee, con uno scarto minimo a favore dei Rossoneri. Un risultato incoraggiante in un momento poco favorevole al calcio italiano, il cui appeal è decisamente sceso parallelamente alla capacità di spesa delle 20 partecipanti della massima divisione. Prendiamo la ...