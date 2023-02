Clamorosa novità per la Roma | Mourinho ha deciso di schierarlo contro il Lecce

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 11 febbraio 2023) Alle ore 18:00 lasfiderà ile la notizia del giorno è il ritorno in campo del giocatore più atteso da inizio stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sarà un passaggio fondamentale la 18esima giornata di Serie A, soprattutto per ladi Joséche si troverà davanti ilQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.