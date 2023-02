Paura al convento di San Francesco a Roma .persone intossicate da monossido di carbonio , di cui una trasportata all'ospedale Umberto I in codice rosso. È accaduto questa notte alle 4 circa, all'interno del convento di San Francesco, in ...Roma, fuga di gas al Convento San Francesco:- Alle ore 04:30 circa di questa mattina, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra 9/A e il CRRC (carro rilevamento radioattivo chimico) in Via Nicolò V, ...

Roma: cinque intossicati da monossido carbonio nel convento di ... Agenzia Nova

Paura in un convento: fuga di monossido di carbonio, cinque intossicati. Uno è grave RomaToday

Cinque intossicati nel convento di San Francesco: uno è grave leggo.it

Spruzzano spray urticante in una scuola media: 5 intossicati Prima Milano

Ragazzini spruzzano spray urticante, cinque studenti intossicati ... Prima Milano Ovest

Paura al convento di San Francesco a Roma. Cinque persone intossicate da monossido di carbonio, di cui una trasportata all’ospedale Umberto I in codice rosso. È accaduto questa ...Sono cinque le persone rimaste intossicate dal monossido di carbonio nel convento di San Francesco, una è grave: la fuoriuscita probabilmente è partita da una caldaia a condensazione. L'allarme è ...