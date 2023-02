Ciclismo su pista | Miriam Vece impressiona nei 500 metri | Consonni solido nell’omnium Delusione nell’inseguimento femminile

(Di sabato 11 febbraio 2023) Mattinata agrodolce per la nazionale italiana ai Campionati Europei disu2023. Il programma della sessione mattutina del quarto giorno nel Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera, prevedeva qualificazioni dei 500con partenza da ferme, le prime due prove del torneo dell’omnium maschile e le qualificazioni dell’inseguimento. La giornata azzurra si è aperta con la notizia del forfait di Elia Viviani, colpito da una forma influenzale che l’ha costretto ad abbandonare il suo posto, lasciato a Simone. Nelle due prove tenute questa mattina, lo scratch e la tempo race, l’azzurro ha fatto registrare rispettivamente una quinta ed una settima piazza in specialità che non lo premiamo particolarmente e potrà provare a recuperare terreno nel ...

Grenchen (Svizzera), 11 febbraio 2023 - La prima medaglia della stagione 2023 su pista per la campionessa pratese Vittoria Guazzini è d'argento. L'atleta di Poggio a Caiano, 22 anni compiuti lo scorso ...