Ciclismo su pista | Europei 2023 | Simone Consonni vince l’argento nell’omnium! Vece quarta nei 500 metri

(Di sabato 11 febbraio 2023) Cala il sipario sullagiornata dei Campionatidisu. A Grenchen, in Svizzera, si sono disputate in questo pomeriggio diverse prove e per l’Italia è arrivata un’altra medaglia ricca di valore. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Il risultato odierno più importante in casa Italia è sicuramentenell’omnium di. Dopo il quinto e il settimo posto rispettivamente nello scratch e nella tempo race di questa mattina, il corridore azzurro, che quest’oggi ha gareggiato al posto dell’influenzato Elia Viviani, ha terminato in seconda posizione la gara a eliminazione e poi, grazie a una strepitosa prestazione nella “sua” corsa a punti, è riuscito a risalire fino a conquistare il secondo gradino ...

Anche senza Elia Viviani, fermato da un attacco influenzale, l'Italia è salita comunque sul podio dell'Omnium degli Europei disuin corso a Grenchen, in Svizzera. Il ct Marco Villa ha deciso di schierare al suo posto il bergamasco Simone Consonni - già vincitore di due medaglie d'oro, nel quartetto e nella ...... ex nazionale scozzese e compagno di Weir, Martin Johnson (ex capitano dell'Inghilterra e campione del mondo nel 2003) e Chris Hoy (scozzese 6 volte oro olimpico disuper la Gran ...

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Simone Consonni splendido argento nell'Omnium! OA Sport

Europei su pista, Milan è oro nell’inseguimento! La Gazzetta dello Sport

Europei pista in Svizzera, Consonni è argento nell’Omnium: la sua terza medaglia La Gazzetta dello Sport

Europei Pista: Vece quarta nei 500m, oro Hinze Agenzia ANSA

Ciclismo su pista: l'azzurro Milan vince l'oro nell'inseguimento individuale - Sportmediaset Sport Mediaset

Cala il sipario sulla quarta giornata dei Campionati Europei 2023 di ciclismo su pista. A Grenchen, in Svizzera, si sono disputate in questo pomeriggio diverse prove e per l’Italia è arrivata un’altra ...Cala il sipario sulla quarta giornata dei Campionati Europei 2023 di ciclismo su pista. A Grenchen, in Svizzera, si sono disputate in questo pomeriggio diverse prove e per l’Italia è arrivata un’altra ...