Ciclismo su pista | Elia Viviani costretto al forfait nell’omnium degli Europei da un’influenza | sostituito da Consonni

(Di sabato 11 febbraio 2023) Arriva una brutta notizia da Grenchen, dove si stanno tenendo i Campionatidisu, che doveva prendere parte oggi al torneo dell’omnium, è statoalper una probabile influenza che l’ha colpito negli ultimi giorni. Ad annunciarlo è stato il veronese stesso sui suoi canali social, scrivendo questo messaggio: “Sono dispiaciuto di lasciare i Campionatisenza aver lasciato il segno, ma sono KO a letto con probabilmente la classica influenza di stagione. Sicuro che Simonee Michele Scartezzini saranno là a giocarsi entrambi i titoli proprio come hanno fatto fino ad ora tutti gli azzurri/e. Ora la priorità è recuperare ed essere pronti per l’UAE Tour. Grazie ...

... Ettore Giovannelli e Simone Benzoni ore 18:20 - RAIDUE HD: Notiziario - TG Sport Sera (diretta) dallo studio SR8 - Roma Palinsesto Rai Sport HD di Sabato 11 Febbraio 2023 ore 06:00Su...L'azzurro batte il britannico Dan Bigham e porta a 3 il computo dei titoli vinti finora a ...

Medagliere Europei ciclismo su pista 2023: Italia terza con tre ori ed un argento! OA Sport

Europei di ciclismo su pista, Jonathan Milan vince l'oro nell'inseguimento individuale maschile RaiNews

Ciclismo: Europei pista; oro di Milan nell'inseguimento Agenzia ANSA

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: c'è Elia Viviani nell'omnium, attesa per Silvia Zanardi nella corsa a punti femminile OA Sport

Ciclismo su pista, ancora oro per l'Italia agli Europei: Jonathan Milan più veloce di tutti nell'inseguimento individuale Open

Arriva una brutta notizia da Grenchen, dove si stanno tenendo i Campionati Europei di ciclismo su pista: Elia Viviani, che doveva prendere parte oggi al torneo dell’omnium, è stato costretto al ...La pistard piacentina in gara questa sera al velodromo di Grenchen in Svizzera (tra le 20.25 e le 21.20) per conquistare la medaglia più preziosa, lei che è vicampionessa in carica della specialità. L ...