Ciclismo su Pista | Consonni fa ancora l’impresa | è argento europeo nell’Omnium

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 febbraio 2023) Grenchen – Elia Viviani lascia con dispiacere gli Europei disuper colpa di una brutta influenza e Simoneprende il suo secondo posto nella gara nell’Omnuim. E arriva un’altra impresa di quest’ultimo. L’Azzurro, già campionein competizione (leggi qui) e campione olimpico nel quartetto a Tokyo, sale sul podio nella gara di giornata. E’sul podio e si porta a casa la terza medaglia in competizione. L’Italia festeggia il terzo alloro a Grechen. (foto@ItaliaTeam/Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...