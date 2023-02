"Ci è venuta questa idea stupida...". Parlano i ragazzi che hanno lanciato la bici

... 'Non rompermi i co**ioni, non venire a dirmi che io strumentalizzocosa. Sto attento anche nel darti un abbraccio perché ho paura che…(Oriana si ingelosisca, ndr). Seiqui per ...... la sua presenza non erano finalizzati a essere di incomodo, né di fastidio per il VIP: 'Ero... 'Perché gli hai detto che non volevi stare insituazione, l'hai fatto fino a quando lui non ...

La confessione choc dei minorenni: «La bicicletta era lì, ci è venuta questa stupida idea e l'abbiamo lanciata» Corriere della Sera

Inter, Gosens: "Alaba il mio idolo. Eto'o e Milito due leggende" Sportitalia

Goggia: "Ho lavorato per capire come interpretare questa pista" FISI

The Offering: intervista esclusiva al regista Oliver Park Tom's Hardware Italia

Scontro al GFVip tra Daniele e Martina, lui: Conoscevi la mia storia ... Fanpage.it

"La bicicletta era lì, ci è venuta questa idea stupida e l'abbiamo lanciata". È quanto avrebbero raccontato agli inquirenti i tre minorenni arrestati con l'ipotesi di reato per concorso in tentato ...