Chris Horner e la Ferrari | “Sì | mi hanno cercato dopo Binotto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Difficilmente banale,di Red Bull. Il team principal ha candidamente ammesso di essere stato contattato dallala separazione consensuale andata in scena a Maranello con Mattia, ormai ex direttore del box dela Cavallino Rampante. Il dirigente campione del mondo in carica con le vetture del Toro ha gentilmente declinato l’offerta e la Rossa si è gettata su Frederic Vasseur che, a differenza del collega, si è gettato a capofitto nelle lusinghe del team italiano. Durante una delle sue ultime interviste,ha spiegato i motivi del suo “No” allaparlando del forte legame che lo lega alla sua attuale squadra di Formula 1. Le parole disulla ...