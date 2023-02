Chimerismo umano | lo strano caso in cui una persona ne contiene due

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’identità degli esseri umani è, almeno dal punto di vista genetico, strettamente legata al DNA. Questo, infatti, come descritto dall’Istituto Superiore di Sanità, rappresenta l’impronta genetica che identifica ogniin quanto i suoi filamenti sono presenti nel nucleo di tutte le cellule. Anche i gemelli omozigoti ed eterozigoti non hanno il medesimo patrimonio genetico, così come i gemelli sesquizigoti (che condividono “solo” il 78% del DNA). Quindi tutte le cellule del corporiportano il segno unico della sequenza del DNA. Ma non è sempre così. È ildel cosiddetto: di cosa si tratta? WebMD definisce ilcome quel fenomeno che si verifica in unache ha cellule ...