Chiesa | Ronaldo e i soldi bianconeri Sul caso Juve spuntano nuove intercettazioni

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dall'inchiesta Prisma che, per ora, ha provocato la penalizzazione di 15 punti in classifica allantus, emergonoinedite riportate dal Corriere della Sera. Contenuti audio estrapolati dalle telefonate tra dirigenti e presidente, e che alimenteranno ulteriori polemiche in casa bianconera. Per esemplificare «Cherubini afferma che quello di Federiconon gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici», si legge in un'annotazione della Guardia di Finanza che ha ascoltato un dialogo tra il d.s. Federico Cherubini e il manager dell'area finanziaria Stefano Bertola. Al momento l'esterno ex Fiorentina è ancora un giocatore della, peraltro parecchio benvoluto dalla tifoseria. ...