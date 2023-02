Senza alcun dubbio è stata la migliore co - conduttrice. Ha saputo tenere bene il palco, è stata spigliata e sicura di sé, non ha fatto mancare momenti di ironia. Ma sul monologo disi è aperto un vero e proprio caso sui social: dalla scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo si evince che il suo discorso era stato inizialmente fissato a 00:39 ma in ...Lo spettacolo , condotto da Amadeus , Gianni Morandi e, co - conduttrice della serata " bellissima in Moschino - è stato intenso e travolgente con vere e proprie lezioni di talento e ...

Chiara Francini, tutti gli abiti indossati durante la quarta serata di Sanremo 2023. FOTO Sky Tg24

Chiara Francini sparisce per un'ora e slitta il monologo, cosa è successo Giallo social: «È nera» ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Chiara Francini: monologo a notte fonda, ironia e disappunto social Adnkronos

Chiara Francini e le donne non madri che si sentono sbagliate - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Chi è Chiara Francini, che ha stregato e fatto ridere l'Ariston a Sanremo 2023 Corriere Fiorentino

Il post di Chiara Ferragni che ha ricevuto il maggior numero di like è stato quello creato per la nascita della figlia Vittoria.Nuovo caso dietro le quinte di Sanremo 2023. Nel corso della quarta serata, quella dedicata a duetti e cover, Chiara Francini non si è più fatta vedere sul palco per ...