Chiara Francini e i look della quarta serata a Sanremo 2023

(Di sabato 11 febbraio 2023) Laal Festival diè quella destinata ai duetti. I cantanti in gara hanno aggiunto uno o più artisti proponendo le proprie cover. E Amadeus ha avuto al suo fianco, oltre a Gianni Morandi, anche la suaco-conduttrice:. Scopriamo ipiù bellidi duetti, lache si è appena conclusa al Festival di, dove ha trionfato ancora una volta Marco Mengoni. In testa alla classifica generale, il cantante ha stupito ancora una volta il pubblico con una cover di Let it be accompagnato dal coro gospel Kingdom Choir.. Crediti: Ansa ...

a Sanremo, la diva buffa che parla del non essere madre - guarda COME FUNZIONA IL VOTO - Nella prima parte della serata voterà il pubblico da casa, con il televoto. Ci sarà la ...'Fatela uscire', 'L'hanno chiusa in camerino', 'Ma dov'è finita'. E' l'una e trenta eancora non è uscita sul palco del festival di Sanremo 2023 per il suo monologo, previsto in scaletta alle 0.39. E così, nella lunga notte di ieri all'Ariston, scatta l'ironia social. ...

Chi è Frederic Lundqvist, fidanzato di Chiara Francini: svedese Corriere della Sera

Sanremo, il monologo di Chiara Francini - Primopiano Agenzia ANSA

Sanremo, Chiara Francini e Amadeus danno vita a uno sketch "travestito" da duetto - Spettacolo Agenzia ANSA

Carla Bruni, Chiara Francini, Peppe Vessicchio e gli scippi in platea: top e (zero) flop della serata cover di Sanremo 2023 Rolling Stone Italia

Quanto è stata bella Chiara Francini che a Sanremo 2023 ha fatto i conti un passeggino apparentemente vuoto per non essere diventata mamma. E quel passeggino è sembrato riempirsi delle storie di chi ...Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ...