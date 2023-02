Anche un religioso, molto attivo sui social, per parlare con i fedeli, ma anche con chi la pensa diversamente, si è occupato dial Festival di Sanremo . Ma Don Claudio Centa , parroco nella piccola comunità montana di Pez, in provincia di Belluno , ha citato l'influencer per una ragione diversa dalle solite e ...Come co - conduttrice di Amadeus e Gianni Morandi torna sul palco dell'Ariston. Durante la puntata, verrà trasmesso un messaggio del presidente ucraino Zelensky

Volevo baciare Coletta, Fedez si spiega dopo Sanremo. Ferragni: Sei ubriaco, la bomba su Anna Oxa Fanpage.it

Chiara Ferragni è solo l'orribile specchio del capitalismo Today.it

Fedez esagera e Chiara Ferragni lo punisce: “Sei ubriaco”. Poi fa qualcosa di clamoroso Corriere dello Sport

Chiara Ferragni, il prete social: «Lei a Sanremo Scaccia le tentazioni della carne» leggo.it

A condurre saranno Amadeus, Gianni Morandi e tornerà nuovamente Chiara Ferragni. Gli ospiti saranno i Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni, Luisa Ranieri. Sarà letto il messaggio del presidente ...Fedez punta il dito contro Anna Oxa. Sale la tensione a Sanremo 2023 e ancora una volta a rendersi protagonista è stato il marito di Chiara Ferragni, che nel frattempo stasera sarà ancora vicino ad ...