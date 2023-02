Chi sapeva tutto Fedez | non è finita | le voci che fanno tremare la Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il casonon si spegne. Lo show del rapper che ha attaccato il centrodestra, il governo, un ministro e un viceministro davanti a milioni di italiani sfruttando il palcoscenico del Festival ha fatto esplodere una vera e propria tempesta sulla Rai. E a rincarae la dose è il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foto che accusa in modo chiaro e diretto viale Mazzini: "Chi in Raidello show dideve dimettersi", tuona. E ancora: "In Raino ma nessuno ha fatto nulla, rendendosi di fatto complici del soliloquio politico die del suo attacco a un viceministro della Repubblica - osserva Foti - Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Verità", il suo show sarebbe infatti stato provato prima della ufficiale messa in onda. Dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se ...