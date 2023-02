Chi è Iljard Shaba | artista che ha duettato con Anna Oxa a Sanremo 2023?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ecco chi èche si è esibito conOxa aLa terza serata diè quella dei duetti e i 28 Big in gara hanno scelto con l’con cui esibirsi. Tra i nomi noti della musica italiana e duetti speciali, troviamo anche quelli di artisti meno conosciuti ed è il caso di, che si è esibito conOxa in Un emozione da poco.è un violoncellista di origini albanesi e ha iniziato a suonare il violoncello all’età di 16 anni, dimostrandosi per la sua tecnica unica e il suo talento naturale. Dopo aver terminato gli studi in musica all’Università, ha esordito la sua carriera da musicista ...