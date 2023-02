Cherubini | «il Paratici di 5 anni non prende Higuain a 90 milioni ma Jesus a 10 e lo rivende a 90»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 febbraio 2023) Juventus, nell’inchiesta Prisma ci sono anche le intercettazioni della Guardia di Finanza che potremmo definire innocue. Oggi ne riporta alcune il Corriere della Sera. Pensieri e parole del mondo bianconero con i dirigenti preoccupati soprattutto dai tanti (troppi) soldi spesi dal club. Da cui emerge anche il pentimento per l’operazioneche solo i tifosi del Napoli potevano definire una grande operazione di mercato. Un luna park per i giocatori, visti gli stipendi, dallo sfogo di Federico, in un’intercettazione con il manager dell’area finanza Stefano Bertola: «Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata1,8… se compravamo un cane gli davamo 3e mezzo». E per questo accusa il predecessore, Fabio: «Siamo stati ...