Champions League | il primato degli allenatori italiani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 11 febbraio 2023) Roma, 10 feb – Se ultimamente fuori dai confortevoli confini nazionali il pallone italiano se l’è passata decisamente male, altrettanto non possiamo dire dei nostri connazionali che il calcio lo insegnano per professione. Un profilo, quello dell’allenatore italiano, sempre richiesto all’estero. Come, ad esempio, nella ricca e seducente Premier: dal decano delle grandi panchine europee Ancelotti fino al giovane De Zerbi, passando per Mancini, il sorprendente Ranieri, Conte e Sarri. Martedì riaprirà i battenti la. In tal senso non è un caso che la truppa più affollata sia – al pari dei tedeschi – proprio la nostra. Sì, perché con le qualificazioni agli ottavi di Inter, Milan, Napoli, Real Madrid e Tottenham saranno ben cinque i tecniciprotagonisti nella prestigiosa vetrina della coppa dalle grandi orecchie. ...