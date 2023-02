Champions League | ci pensa la Rai | presto i diritti dal 2024 al 2027?

(Di sabato 11 febbraio 2023) La Rai starebbendo all’acquisto deidelle prossime tre edizioni di: i dettagli Secondo quanto riferito da La Repubblica, la Rai potrebbe presentare un’offerta per la trasmissione in chiaro di una partita a giornata delladalal. Sky rimane la principale favorita ad aggiudicarsi iin toto, ma in chiaro potrebbe essere trasmessa una partita a turno proprio dalla tv pubblica. L’Uefa attende offerte da almeno 300 milioni dal mercato italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

EUROPA- 'E' un obiettivo che abbiamo, andando avanti le partite diventano belle. E' un ... IL SOGNO -e Mondiale, poi realizzarmi come padre e come famiglia. Penso sia il momento più ...1. PIANI DI COPPA Estratto dell'articolo di Paolo Condò per 'la Repubblica'europaconferenceL'arte dell'eliminazione diretta è il brivido che nessuna lega, nemmeno quelle super, riuscirà mai ...

Milan, il prossimo impegno: è l'ora di tornare in Champions League Milan News

MN - Camolese: "Il Milan può ottenere la qualificazione ai quarti di Champions League" Milan News

Champions League: Milan ecco i limiti del Tottenham e come si battono gli Spurs ItaSportPress

Eintracht-Napoli, Gazzetta sicura: in Champions si può sognare, c'è un solo rischio per gli azzurri CalcioNapoli24

Siamo quattro o cinque squadre in lotta per la Champions. La Nazionale Le scelte vanno accettate, do il massimo, di più è difficile fare. Se tornerò tra i convocati sarò contento”.Si è disputata l’andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023 di pallanuoto femminile: le spagnole dell’Astralpool Sabadell hanno battuto oggi la SIS Roma per 15-10. In vista del match ...