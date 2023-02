Champions League | cambia piattaforma per le partite europee | la novità

(Di sabato 11 febbraio 2023) Latorna dopo un lungo periodo di stop. Si ripartirà direttamente dagli ottavi di finale, in cui il Napoli di Luciano Spalletti affronterà l’Eintracht Francoforte, prima in Germania e poi a Fuorigrotta. Il passaggio del turno è uno degli obiettivi stagionali del club azzurro, che sarebbe storico visto che mai è arrivato ai quarti di finale. Il ritorno in campo europeo porterà ulteriore sprint al Napoli che intende continuare la striscia di risultati positiva e la stagione da record. Napoli(Getty Images)La RAI insidia SKY e Mediaset per lediin chiaro Secondo quanto riferisce Repubblica, lapotrebbe camibare emittente televisiva per il triennio ...

Il Paris Saint - Germain stecca a pochi giorni dall'andata degli ottavi di finale della(martedì sul campo del Bayern Monaco), facendosi sconfiggere 3 - 1 dal Monaco che momentaneamente è secondo nella classifica della Ligue 1, a - 7 proprio dai parigini di Christophe ...L'Eintracht Francoforte, avversario del Napoli negli ottavi di finale di, domani in campo a Colonia per la 20esima giornata della Bundesliga. Appuntamento alle ore 17:30 con diretta TV in pay - tv su Sky Sport Arena. Il Francoforte prima di questa giornata ...

Con un gol per tempo, l’Atalanta batte in trasferta la Lazio e conquista tre punti pesantissimi nella corsa per la conquista di un posto in Champions League. Questi sono i nostri giudici al termine de ...I nerazzurri si lasciano alle spalle la delusione di Sassuolo e sbancano l'Olimpico piegando la Lazio: decisivi il laterale italiano e il danese.